Spotify taglia il 17% del personale nel secondo round di licenziamenti dell'anno

Spotify

(Teleborsa) - Secondo round di licenziamenti del 2023 per, colosso svedese dello streaming di musica e podcast, che ha annunciato oggi la, dopo aver licenziato il 6% del personale a gennaio."Negli ultimi due anni, abbiamo posto un accento significativo sulla trasformazione di Spotify in un business davvero eccezionale e sostenibile, progettato per raggiungere il nostro obiettivo di diventare l'azienda audio leader a livello mondiale e che guiderà costantemente la redditività e la crescita nel futuro - ha scritto ilin una email ai dipendenti, poi pubblicata sul sito - Anche se abbiamo fatto passi da gigante, come ho detto molte volte, abbiamo ancora del lavoro da fare.. Spotify non fa eccezione a queste realtà"."Mi rendo conto che per molti una riduzione di questa portata sembrerà sorprendentemente ampia, data la recente trimestrale positiva e la nostra performance - ha spiegato - Abbiamo discusso di eventuali riduzioni minori nel corso del 2024 e del 2025. Tuttavia, considerando il divario tra il nostro obiettivo finanziario e i nostri attuali costi operativi, ho deciso cheper raggiungere i nostri obiettivi".Ek ha anche aggiunto che "abbracciare questa struttura più snella ci consentirà anche di reinvestire i nostri profitti in modo più strategico nel business. Con un approccio più mirato, ogni investimento e iniziativa diventa più impattante, offrendo maggiori opportunità di successo.".