Bankitalia, protocollo con Bank of Korea su IT e sistemi di pagamento

(Teleborsa) - Lae lahanno firmato un Protocollo d'intesa finalizzato a rafforzare la collaborazione in materia di IT e sistemi di pagamento.In particolare - si legge in una nota - il Protocollo d'intesa prevede lasui temi delle tecnologie ICT a sostegno dei sistemi di regolamento real time (RTGS) e della Central Bank Digital Currency.All'incontro ha partecipato anche il Direttore Generale della Banca d'Italiache ha firmato il Protocollo.