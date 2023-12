Il Gruppo Generali premiato con il Transatlantic Award

Gruppo Generali

(Teleborsa) - Ilè stato premiato dall’con ilper gli investimenti sull’asse transatlantico. Il riconoscimento è stato ritirato da, CEO di Generali Asset & Wealth Management, nel corso della diciassettesima edizione del “Transatlantic Award Gala Dinner” , che si svolta ieri sera a Milano alla presenza del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani - a cui è stato riconosciuto il “Transatlantic Leadership Award” - dell’Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti d’America, Mariangela Zappia, e di Jack Markell, Ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia.Generali, uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell’asset management, è stata premiata per l’acquisizione dida Cathay Life, società controllata da Cathay Financial Holdings, una delle più rilevanti istituzioni finanziarie dell’Asia. Conning Holdings Limited, con sede negli, è tra i principali asset manager globali dedicati alla clientela assicurativa eistituzionale con circa $ 157 miliardi di Asset Under Management.A seguito dell’acquisizione di Conning e delle sue controllate, gli Asset under Management complessivi del Gruppo aumenteranno a. Grazie all’operazione, le diversificate competenze die le attività per clienti terzi di Generali si estendono a Stati Uniti e A sia, in linea con la strategia ‘’ del Gruppo.