Intesa Sanpaolo sigla accordi filiera con Luigi Zàini

(Teleborsa) -, storica azienda milanese leader nel settore della produzione di cioccolato e caramelle, insieme a un’di euro per anticipare la liquidità derivante dalle vendite dei prodotti per l’intera filiera di fornitura, che genera un giro d’affari di 12 milioni di euro.Il confirming è una soluzione finanziaria perproduttiva, facilitando i pagamenti tra un’azienda ed i suoi fornitori. In particolare, i fornitori della azienda capofiliera hanno la possibilità diche vantano verso il capofiliera, a condizioni favorevoli grazie all’estensione del merito creditizio del fornitore con possibilità di dilazionare il pagamento.Grazie a questo accordo, i, accedendo a una piattaforma online, di ottenere una gper avere condizioni economiche competitive e rapidità sia nei processi di delibera del merito creditizio, sia nella richiesta dell’anticipo fatture alla banca. Inoltre, risponde ai bisogni dell’acquirente di stabilizzare la filiera produttiva e di ottenere dilazioni di pagamento nei confronti dei fornitori o della banca."Consideriamo fondamentale la solidità della filiera con cui operiamo ed in quest’ottica, grazie all’accordo di filiera siglato con Intesa Sanpaolo, abbiamo voluto mettere concretamente a disposizione dei nostri fornitori uno strumento aggiuntivo che sia di ausilio per affrontare le importanti sfide economiche odierne, in un’ottica di sviluppo e crescita congiunta", dichiara, CFO di Luigi Zàini."La vicinanza a un’azienda leader di mercato come Zàini, testimonia il lavoro costante della Direzione Agribusiness per lo sviluppo dell’agroalimentare italiano", afferma Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo, aggiungendo "con il Programma Sviluppo Filiere di Intesa Sanpaolo, riusciamo a valorizzare l’appartenenza alla filiera per promuoverne il business e la competitività, andando ad arricchire il valore delle eccellenze del nostro made in Italy, che vantiamo a livello internazional".In Italia nel comparto agroalimentare Intesa Sanpaolo, tramite la Direzione Agribusiness, ha già avviato 118 contratti di confirming, oltre a 170 contratti di filiera che hanno coinvolto oltre 6.500 fornitori, un giro d’affari complessivo di oltre 22 miliardi di euro e oltre 22.000 dipendenti.