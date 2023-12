LSEG, nuovo problema alle negoziazioni: impattato trading small cap

London Stock Exchange Group

(Teleborsa) -per le, gestita dal(LSEG).AlleLSEG ha detto di stare "indagando su un", per poi dire alle 9:29 che solo i titoli FTSE 100, FTSE 250 e International Order Book (IOB, azioni quotate a Londra di società estere) erano "disponibili per il trading. Dopo un'asta tra le 9:55 e le 10:15, le contrattazioni sono ripartite anche sulle"I titoli interessati sono ora", ha scritto nell'ultimo aggiornamento alleIli principali indici azionari britannici e italiani di FTSE Russell erano stati sospesi per un "problema tecnico". Ilun "incidente di sistema" aveva fermato le negoziazioni di centinaia di azioni per gli ultimi 80 minuti della sessione (anche in quel caso non erano stati toccati i titoli FTSE 100, FTSE 250 e IOB.