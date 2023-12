Scuola, doppio canale di reclutamento: si passa alla via legislativa ordinaria

(Teleborsa) - "Dopo il ritiro dell'emendamento al Decreto legge Anticipi dove tutto l'arco parlamentare aveva presentato emendamenti per risolvere la piaga del precariato, nel nuovo anno, inizierà l'esame presso la VII Commissione del Senato della proposta di legge (Atto Senato n. 545, XIX Legislatura) a firma della senatrice Bucalo, recante '"Sulla proposta si auspica – sottolinea l'Anief in un nota – un Iter accelerato, visto la comune volontà politica espressa dal Ministero, dal Sindacato e dal Parlamento"."La proposta – prosegue il sindacato – riprende quanto già chiesto da Anief al legislatore, ovvero ldegli insegnanti (50% concorsi e 50% Gae) alla prima fascia delle GPS su posto comune e di sostegno e alla seconda fascia per la secondaria al fine di evitare e prevenire l'abuso dei contratti a termine e rispondere alla pendente procedura di infrazione (4231/2014)".