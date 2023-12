Sessione negativa per la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

informatica

materiali

3M

Merck

Nike

Home Depot

Salesforce

Intel

Microsoft

Verizon Communication

IDEXX Laboratories

Illumina

Enphase Energy

Comcast Corporation

Sirius XM Radio

Trade Desk

MercadoLibre

Palo Alto Networks

(Teleborsa) -, riportando una variazione pari a -0,11% sul, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,54%, chiudendo a 4.570 punti. In discesa il(-0,99%); sulla stessa linea, negativo l'(-0,73%). Gli investitoriper avere conferma delle loro tesi secondo cui la stretta della Fed è finita, che hanno anche sostenuto il rally di novembre.Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei(-1,37%),(-1,31%) e(-1,19%).del Dow Jones,(+3,60%),(+1,55%),(+1,45%) e(+1,34%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,60%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,18%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,43%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,40%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,06%),(+4,13%),(+2,22%) e(+2,00%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,35%.In perdita, che scende del 3,97%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,17%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,22%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI servizi (atteso 50,8 punti; preced. 50,6 punti)15:45: PMI composito (atteso 50,7 punti; preced. 50,7 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 52 punti; preced. 51,8 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 128K unità; preced. 113K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -64,1 Mld $; preced. -61,5 Mld $)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 4,7%; preced. 3,5%)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso -0,8%; preced. 2,2%).