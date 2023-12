Tour Music Fest a San Marino: gli investimenti virtuosi nel mondo della musica

(Teleborsa) - Si è concluso il 2 dicembre il, il più grande contest europeo della. Nel corso delle edizioni passate più di un grande nome della musica italiana è passato dal Tour Music Fest. Basta pensare ad, tutti artisti una volta emergenti che hanno partecipato a questa manifestazione.Il Tour Music Fest ha unamolto specifica e ambiziosa, quella di ricercare idel panorama musicale nazionale e internazionale. Infatti, quest’anno il tour ha selezionatoprovenienti da nazioni diverse, dopo oltre 8000 km percorsi evisitate per le live audition.è diventato così il centro gravitazionale della musica emergente europea. Da anni, infatti, San Marino è un elemento fondamentale del Tour Music Fest e per la sua 15° edizione torna in veste tanto di location degli eventi della, quanto come località da visitare, per unire la passione per la musica con quella per il territorio.Si tratta di unche San Marino compie con la consapevolezza che puntarenon può che rivelarsi una scelta lungimirante, adottando uno sguardo verso il futuro fondamentale per comprendere le nuove evoluzioni della musica di oggi e della società nel suo complesso. Un intento che si manifesta anche attraverso la premialità.Ildal valore di, offerto dall’organizzazione per la produzione musicale di un EP, è stato vinto dacome Artist of the year di questa edizione 2023. Anche la bandha vinto un mese di sala prove, la produzione di un singolo, la post-produzione del singolo presso glidi Londra, e l’organizzazione di un evento per la presentazione del singolo, il tutto offerto da, il lambrusco più famoso al mondo. Inoltre, per le categorie più ambite, quelle per, sono stati assegnatiQuest’anno sono state coinvolteper le fasi finali del Tour Music Fest, che hanno avuto luogo dal 27 novembre al 2 dicembre. Il Teatro Titano, la Sala Little Tony e il Teatro Nuovo sono stati i palcoscenici per le finalissime di ogni categoria, dai giovani cantautori ai dj, oltre ad aver accolto lo spettacolil 1° dicembre, il più grande omaggio ai Queen mai realizzato, e le masterclass gratuite di personaggi del mondo della musica dalla caratura internazionale, dal maestroi, ex giudice di American Idol che ha scoperto artisti del calibro di Jason Derulo, passando per Francesco Rapaccioli, preparatore di Lazza e Irama, Ensi, Dj Mazay, Paola Folli e molti altri. Insomma, si è appena conclusa una grande festa della musica emergente che ancora una volta ha visto San Marino protagonista insieme al Tour Music Fest come punto di riferimento per gli artisti emergenti provenienti da tutta Europa.