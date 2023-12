Metropark cambia in FS Park per una nuova mobilità

(Teleborsa) - Nasce, gestore unico della sosta per il. La società del Polo Urbano, raccogliendo l’eredità di Metropark che, da oltre 30 anni, opera nella gestione e nello sviluppo dei servizi di sosta, ha cambiato nome per sviluppare una "brand identity" univoca e riconoscibile su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di offrire alla collettività servizi sempre più intermodali, inclusivi, sostenibili e digitalizzati.In quest’ottica verrà superata la precedente concezione dei parcheggi come semplici aree di sosta, identificandoli invece come "hub multimodali" per una mobilità più sostenibile e condivisa. In coerenza con le previsioni del, FS PARK punta a espandere il proprio portfolio fino a raggiungere un totale di 250 parcheggi.