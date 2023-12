Rally di Avis Budget, mercato plaude a cedola straordinaria

Avis Budget

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,48%, dopo che il colosso dell'autonoleggio ha annunciato una cedola straordinaria da 10 dollari per azione.Il dividendo speciale andrà in pagamento il prossimo 21 dicembre su posizioni al 15 dicembre.La società ha dichiarato inoltre di avere acquistato finora nel quarto trimestre circa 1,3 milioni di azioni ordinarie per un controvalore complessivo intorno a 240 milioni di dollari. Per il completamento del programma di buyback attualmente in corso mancano ancora circa 820 milioni di dollari.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte darestano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 200,7 USD. Il supporto più immediato è stimato a 190,4. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 186,8, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.