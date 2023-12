AbbVie acquista Cerevel Therapeutics per 8,7 miliardi di dollari

AbbVie

Cerevel Therapeutics

(Teleborsa) -, multinazionale americana attiva nel settore biofarmaceutico, ha siglatoe la sua solida pipeline neuroscientifica di molteplici candidati in fase clinica e preclinica con potenziale per diverse malattie tra cui schizofrenia, morbo di Parkinson e disturbi dell'umore.L'acquisizionedi AbbVie, aggiungendo un'ampia gamma di risorse potenzialmente best-in-class che potrebbero trasformare gli standard di cura per i disturbi psichiatrici e neurologici in cui permangono importanti bisogni insoddisfatti per i pazienti, si legge in una nota.Secondo i termini della transazione, AbbVie acquisirà tutte le azioni in circolazione di Cerevel per 45,00 dollari per azione in contanti. La transazione valuta Cerevel per un. I consigli di amministrazione di entrambe le società hanno approvato l'operazione. Si prevede che la transazione si concluderà a metà del 2024, previa approvazione degli azionisti di Cerevel, approvazioni normative e altre consuete condizioni di chiusura."Il nostro portafoglio esistente nel campo delle neuroscienze e la nostra pipeline combinata con Cerevel rappresentano una significativa opportunità di crescita anche nel prossimo decennio - ha affermato Richard Gonzalez, CEO di AbbVie - AbbVie farà leva sulle sue profonde capacità commerciali, sull'infrastruttura internazionale e sulle competenze normative e cliniche per offrire un sostanziale valore agli azionisti con un".