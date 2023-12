Gentiloni: crescita debole ma "ci sono due buone notizie"

(Teleborsa) - L'area euro continua a muoversi ". Gli indicatori sull'attività delle imprese sono marginalmente risaliti ma restano a livelli di contrazione. Lo ha osservato il commissario europeo all'Economia,nella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo spiegando che "cinell'area euro l'inflazione è calata ulteriormente a novembre, al 2,4%, e la disoccupazione è rimasta stabile al 6,5%"."In un contestoE questo, ovviamente, si riflette nel processo di valutazione dei piani di bilancio dei paesi che abbiamo portato avanti oggi nell'Eurogruppo", ha aggiunto.All'Eurogruppo di oggi sono proseguite le discussioni sull'integrazione"Concordiamo tutti che l'unione dei mercati dei capitali è un progetto prioritario per un ulteriore sviluppo del nostro mercato unico, per la nostra competitività e per la nostra crescita futura. Ma l'impegno politico non basta - ha avvertito il commissario europeo all'Economia - deve anche tradursi in un supporto costruttivo per queste misure quando le proposte ne legislative vengono negoziate.