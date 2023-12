Tutela clima, COP 28: CDP sigla cinque nuovi accordi

(Teleborsa) - Tutela del Mediterraneo, sviluppo di infrastrutture sostenibili e Green Bond in Africa, transizione energetica nei Balcani Occidentali e un impegno maggiore con i membri del Long Term Investors Club - D20-LTIC, il club degli Istituti finanziari del G20 - nella tutela del clima: sono i punti centrali delleguidata dall’Amministratore Delegato, Dario Scannapieco, alla ventottesima edizione della Conferenza delle Parti (COP) delle Nazioni Unite sull’ambiente,Nell’ambito dei lavori della COP28, CDP - spiega la nota - si è resa promotrice di un incontro tra i membri del D20-LTIC, la coalizione degli Istituti Nazionali di Promozione dei Paesi del G20, che hanno approvato una dichiarazione di intenti sulla base della quale le parti si impegnano a rafforzare la collaborazione in materia di finanza per il clima. Intervenuto nel corso dell’evento, Dario Scannapieco ha sottolineato l'importanza crescente della finanza per il clima e del ruolo che le NPBI possono svolgere, per le loro caratteristiche peculiari, nell'indirizzare le risorse verso progetti volti a contrastare il cambiamento climatico.Nel dettaglio:riorità per cui ha stanziato, nel 2022 e nel primo semestre 2023, oltre 6,3 miliardi di euro, di cui 5,6 miliardi nella lotta ai cambiamenti climatici e alla protezione dell’ecosistema e la restante parte per lo sviluppo sostenibile dei Paesi emergenti. Sempre nel 2023, CDP ha, inoltre, emesso il suo primo Green Bond da 500 milioni di euro, i cui proventi sono destinati a finanziare prevalentemente investimenti infrastrutturali nei settori delle energie rinnovabili, dell’efficientamento energetico e idrico e della mobilità sostenibile.Gli accordiniziativa multilaterale per progetti in ambito ‘blue economy’ nel Mar Mediterraneo; una partnership con l’African Development Bank (AfDB) nell’ambito della Global Green Bond Initiative (GGBI), che punta a sviluppare i mercati dei green bond nei Paesi emergenti, l’adesione alla Just Energy Transition Investment Platform (JETIP) della Macedonia del Nord, partenariato che ha come obiettivo quello di sostenere una transizione energetica equa nel Paese e un ulteriore finanziamento da 50 milioni di euro all’African Finance Corporation primaria banca multilaterale di sviluppo del continente, per investimenti in fonti di energia rinnovabile e infrastrutture sostenibili.CDP - chiude la nota -, promossi rispettivamente da UN Global Compact, UNDP e Save the Children".