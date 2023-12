Andamento positivo per l'indice delle società High Tech italiane (+1,24%)

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Ilsi è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 158.589,2 e si è poi portato a quota 159.873, in aumento dell'1,24% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'archivia la seduta in territorio positivo a 948, dopo aver avviato la seduta a 940.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dell'1,27%.Tra le medie imprese quotate sul, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 2,25% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,89% sui valori precedenti.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dell'1,11%.Tra ledi Piazza Affari, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 3,16%.Bene, con un rialzo del 2,64%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,25%.