Azionario europeo, BofA: overweight Svizzera, underweight Italia e Spagna

Bank of America

(Teleborsa) - Delineando le strategie per il, gli analisti dihanno affermato di essere overweight sulla Svizzera, poiché trarrà vantaggio dall'indebolimento della crescita, dai tassi più bassi e dall'ampliamento degli spread creditizi, è, prevedendo un'a fronte dell'indebolimento dell'economia e dell'aumento dei premi di rischio, e sono underweight su Francia (data la view sullo Stoxx 600 e del rendimento obbligazionario in ribasso) e sul Regno Unito (a causa della underperformance energetica).BofA è overweight sulla Svizzera data l'aspettativa di un rallentamento della crescita e di rendimenti obbligazionari più bassi: il mercato azionario difensivo svizzero ha, lasciando il suo prezzo relativo al minimo di cinque anni. La ragione principale della debolezza sono i solidi dati macroeconomici statunitensi, che hanno portato alla compressione dei premi di rischio e all'aumento dei rendimenti obbligazionari statunitensi, traducendosi a loro volta in un'ampia debolezza difensiva. Nei prossimi mesi, gli analisti prevedono che la resilienza della crescita statunitense lascerà il posto a un classico rallentamento macroeconomico sulla scia dell'intensificarsi della debolezza del ciclo creditizio, di una proroga dell'impulso fiscale statunitense e di un ridotto sostegno derivante dalla liquidazione degli ordini arretrati. Ciò indica un ampliamento dei premi di rischio e un calo dei rendimenti obbligazionari in vista, in linea con unaInoltre, BofA è underweight su Italia e Spagna a causa della sottoperformance possibile delle banche: entrambi i paesi sono, aiutati dall'elevato peso delle banche (che hanno avuto un anno stellare). Gli analisti si aspettano che le banche europee passino da sovraperformanti a sottoperformanti nel primo semestre del prossimo anno, a fronte dell'indebolimento dell'economia, dell'ampliamento degli spread creditizi e del calo dei rendimenti obbligazionari. Ciò dovrebbe riflettersi in una performance più debole per le azioni italiane e spagnole, con le proiezioni macro di BofA che implicano unaSul Regno Unito c'è un underweight, data la proiezione di sottoperformance energetica: quest'anno il Regno Unito è stato il paese con la performance più debole, sottoperformando dell'8% sulla scia della debolezza del settore energetico (il settore più importante nell'indice del Regno Unito) e della forza della GBP. Gli analisti prevedono un'in vista, data la possibilità di un calo del prezzo del petrolio a seguito del rallentamento della crescita, con unBofA è underweight anche sulla Francia, mentre è marketweight sulla Germania: in quanto indice ciclico interno, la Francia appare vulnerabile se le azioni europee e i rendimenti dei Bund diminuiscono, come da attese. Il prezzo relativo della Francia si è ribaltato di recente, ma rimane solo il 2% al di sotto del suo massimo storico, con le proiezioni macro di BofA che implicano un'ulteriore sottoperformance del 3% entro la metà del 2024. Ilsul mercato azionariosi basa sulle proiezioni di base che indicano unrispetto ad altri mercati ciclici.