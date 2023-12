Impresoft (Clessidra Private Equity SGR) acquista Brain System

SAP

(Teleborsa) -, azienda controllata da, ha annunciato l', azienda che opera sul mercato dal 1997, specializzata nell'implementazione di, basate sulla soluzione SAP Business One. La società si rivolge principalmente a piccole e medie imprese supportandone il percorso di crescita attraverso la gestione integrata delle informazioni e dei processi aziendali e mettendo a disposizione il proprio portafoglio di competenze, servizi, tecnologia e software. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'accordo."L'acquisizione garantirà un ulteriore rafforzamento delle competenze e delle capacità di Impresoft nel mondoed una maggior vicinanza alle medie aziende localizzate in Lombardia - ha commentato, Founder e Strategic Coordinator and M&A di Impresoft - Con questa acquisizione, il Competence Center delle Business Solutions continua la sua strategia di sviluppo di un'offerta integrata (UniQa) a copertura sia di SAP Business One che di S/4HANA Public Cloud. Le, già presenti nel gruppo, costituiscono ovviamente un momento decisivo per l'affermazione del progetto".