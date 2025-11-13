Clessidra Private Equity, fondo Clessidra Green Harvest acquisisce il 70% di Laurieri

(Teleborsa) -società di Private Equity del Gruppo Clessidra, annuncia il, che si concretizza con l’acquisizione del, eccellenza italiana nella produzione di prodotti da forno dolci e salati. Lamantiene una, reinvestendo al fianco di Clessidra per sostenere la nuova fase di sviluppo della società.Fondata a Matera nel 1976,è riconosciuta per ladelle sue ricette e per un approccio produttivo improntato alla semplicità e salubrità degli ingredienti e alla trasparenza verso il consumatore. L’azienda - che oggi realizza undi euro (di cui oltre il) e undi euro, con 4 linee produttive per una capacità di circa 45 tonnellate giornaliere - negli anni ha progressivamente ampliato la propriaa livello mondiale, raggiungendo numerose catene internazionali e il canale travel con primarie compagnie aeree.L'acquisizione della quota di maggioranza di Laurieri è perfettamenteClessidra Capital Partners Green Harvest, lanciato a luglio 2025 e, con l’obiettivo di promuovere modelli di business sostenibili e competitivi."Siamo orgogliosi di annunciare il primo investimento del fondo Green Harvest, che rappresenta un passo concreto nella strategia di Clessidra volta a valorizzare le eccellenze italiane dell’agrifood – commenta, CEO di Clessidra Private Equity SGR. –. Laurieri incarna infatti perfettamente i valori di qualità, innovazione e sostenibilità che caratterizzano la nostra visione di investimento e siamo lieti di accompagnarla in un nuovo percorso di crescita"."Laurieri combina una forte identità di marca, una filiera di qualità e una gestione imprenditoriale di grande solidità - spiega, Managing Director di Clessidra PE che ha guidato l’operazione. ”"L’ingresso di Clessidra rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro svolto in questi anni – sottolonea, fondatore di Laurieri. - Ho scelto di reinvestire, insieme a mio figlio Gianni Laurieri, perché condivido la visione di crescita e la volontà di mantenere radici solide nel territorio, continuando a proporre prodotti di qualità che uniscono tradizione e innovazione".L’operazione è statacomposto da Banco BPM, Banca Ifis (che ha agito anche in qualità di Banca Agente), Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano e Banca dell’Alta Murgia Credito Cooperativo.