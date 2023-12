Macy's riceve offerta di acquisto da 5,8 miliardi di dollari

Macy's

(Teleborsa) - Un gruppo di investitori composto daha fatto un'per acquistare e delistare, storica catena della grande distribuzione statunitense. Lo ha scritto per primo il Wall Street Journal nella giornata di ieri, con diversi media statunitensi che hanno poi confermato la storia con proprie fonti.Arkhouse Management, società di investimenti focalizzata sul settore immobiliare, e Brigade Capital Management, un asset manager globale, hanno presentato una proposta per acquisire le azioni Macy's che non possiedono già per. Venerdì Macy's ha chiuso a poco più di 17 dollari per azione, in calo di circa il 17% dall'inizio dell’anno.Nel, Macy's aveva trattato conper un possibile buyout , riferì all'epoca Bloomberg, anche se i colloqui alla fine fallirono.