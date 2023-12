Responsible Business Conduct, ASPI riconosciuta dall'OCSE come incubatore di best practice

(Teleborsa) - "Le policy OCSE rappresentano le fonti su cui costruiamo i nostri modelli di condotta di business responsabile, ed essere riconosciuti come best practice per i nostri programmi di alta formazione e comunicazione non convenzionale su temi di business integrity e resilience rappresenta un orgoglio e ci fa fare un passo in più nella nostra Race To Zero". È quanto ha affermatoin qualità dipresentando ilche cambia la vision nella lotta alla corruzione e propone di inserire un nuovo obiettivo di sviluppo sostenibile nell'agenda 2030 delle Nazioni Unite.La presentazione è avvenuta a Parigi, a ridosso della Giornata Internazionale contro la corruzione promossa dalle Nazioni Unite, in occasione dell'incontro istituzionale delche riunisce i delegati di 120 paesi, impegnati nel monitorare l'effettiva implementazione della Convenzione OCSE sull'anticorruzione.Nel corso dell'evento è stato, inoltre, presentato ilche sottolinea l'importanza della formazione nella lotta alla corruzione e ha l'ambizione di rappresentare le best practice del settore privato in ambito Responsible Business Conduct.In tale contestoè stata citata fra le aziende virtuose per i suoi programmi di alta formazione, coaching, unconventional communication in ambito integrità ed ethical standards.