AbitareIn, utile sale a 24,2 milioni in bilancio al 30 settembre 2023

AbitareIn

(Teleborsa) -, società milanese leader nello sviluppo residenziale e quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso il bilancio al 30 settembre 2023 conconsolidati pari a 116,3 milioni di euro (122,2 milioni di euro al 30.09.2022),consolidato pari a 25,1 milioni di euro (11,2 milioni di euro al 30.09.2022) econsolidato pari a 24,2 milioni di euro (7,9 milioni di euro al 30.09.2022)."I risultati dell'esercizio sono la rappresentazione della livello di maturità che ha raggiunto la nostra società - ha commentato il- Con la forte riduzione dell'indebitamento e l'importante liquidità e patrimonializzazione, ci troviamo oggi nella situazione ottimale per cogliere le nuove opportunità offerte dal mercato".L'di gruppo è pari a 38,5 milioni di euro (116,2 milioni di euro al 30 settembre 2022). Il consistente decremento è da imputarsi principalmente agli incassi derivanti dai rogiti delle unità immobiliari di Milano City Village, Palazzo Naviglio e Trilogy Towers, dalla conclusione dell'operazione di via Cadolini e da caparre e acconti incassati relativi ai contratti preliminari di vendita dei progetti commercializzati, a fronte dell'avanzamento dei cantieri, con investimenti complessivi di 93,4 milioni di euro e agli acquisti di nuove aree per 13,9 milioni di euro (al netto degli acconti versati negli esercizi precedenti).