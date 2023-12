TIM rafforza l’accordo con Amazon per i contenuti di TimVision

(Teleborsa) -ampliano l’accordo per la distribuzione dei contenuti che permette adi diventaread offrire l’offerta calcio e intrattenimento di Amazon Prime inclusa nei propri bundle insieme a Disney+, Netflix, DAZN e Infinity+. Grazie a questa iniziativa i clienti che attivano i pacchetti 'TimVision Intrattenimento' o 'TimVision Gold' avranno Amazon Prime incluso nell’offerta e potranno fruire di tutti i contenuti di Prime Video.Con ile con le partite trasmesse da Prime Video, da Infinity+ e da Mediaset in chiaro, oltre a tutta la Serie A TIM con DAZN e all’offerta completa di Disney+ e Netflix con serie TV, film, documentari, programmi per bambini. Saranno anche inclusi tutti, come le spedizioni illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Music Prime, Prime Reading, Prime Gaming, Prime ‘Prova prima paga poi’, Amazon Photos, e il servizio di spesa in giornata, oltre a offerte esclusive.Ulteriore novità proposta è la possibilità di, inclusi quelli che prevedono la pubblicità, per usufruire dei servizi con un’offerta ancora più accessibile e conveniente. Solo con TimVision sarà possibile combinare in un’unica offerta il piano di Disney+ o Netflix più adeguato alle proprie esigenze di intrattenimento scegliendo, in qualsiasi momento e con la massima flessibilità, fra tutti quelli disponibili.L’accordo conferma e rafforza il posizionamento dicome l, che offre il meglio dell’intrattenimento per tutta la famiglia, lo sport e tutto il calcio nazionale e internazionale. I contenuti sono disponibili su un unico decoder, il TimVision Box, incluso in tutte le offerte.