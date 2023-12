Unidata, Banca Akros conferma target price e Buy

(Teleborsa) - Banca Akros ha confermato(aper azione) e) sul titolo Unidata, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext STAR Milan, dopo chela società ha comunicato di essere parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) aggiudicatario del contratto di concessione con il Comune di Roma per la realizzazione, gestione, conduzione e manutenzione delle infrastrutture 5G e Wi-Fi nel territorio di Roma Capitale."Si sapeva già della notizia ma non dell'assegnazione ufficiale - scrivono gli analisti - Ciò rende le, che includono alcune entrate per il progetto di cui sopra, e nel complesso il recente piano,. Inoltre, il progetto di cui sopra dovrebbe richiedere alcuni servizi di manutenzione nel tempo, il che rientra nella strategia di Unidata di rendere le".