FS Park e Telepass lanciano il parcheggio "senza biglietto" di Via Marsala

(Teleborsa) -, una delle due storiche vie che affiancano la stazione di Roma Termini, il, nato da una, società del Polo Urbano del Gruppo FS,Grazie all’innovativo sistema è- si legge su FS News - possibile, in modo semplice, entrare e uscire dal parcheggio della struttura, né fila alla cassa e contanti, come se si uscisse da una autostrada. I possessori di Telepass potranno accedere ai parcheggi convenzionati, senza costi aggiuntivi."I parcheggi del Gruppo FS ricoprono un ruolo fondamentale nella transizione verso un nuovo modello di mobilità più sostenibile e condivisa ", commenta, neo Amministratore Delegato di FS PARK, aggiungendo "l’installazione dei sistemi Telepass negli hub dei principali scali ferroviari italiani di Roma Termini, Milano Centrale, Napoli Centrale, Genova Brignole e Firenze Santa Maria Novella si aggiunge agli oltre 20 già presenti nei nostri parcheggi, e rappresenta, da tempo, un’implementazione importante nel percorso di integrazione a cui tendiamo: sempre più semplicità di utilizzo ed efficienza del servizio"., Chief Consumer and Marketing Officer di Telepass, ha affermato "con l’avvio del servizio presso il Parcheggio di via Marsala a Roma, vicino alla stazione Termini, Telepass raggiunge un altro importante traguardo grazie alla proficua collaborazione con FS PARK. Le strutture si aggiungono agli oltre 300 parcheggi negli aeroporti, stazioni, ospedali, centri urbani e fiere su tutto il territorio italiano dove il servizio è già attivo"., è possibile creare la propriaentrando nell’archivio delle soste presente nell’app. Un servizio che si aggiunge a quelli già attivi e che rientra nell’ambito della filosofia Safe&Clean, nata con lo scopo di offrire ai propri clienti una piattaforma sempre più completa di servizi digitali per la mobilità.