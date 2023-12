Tinexta, put option per acquisire 73,9% di ABF Group

Tinexta

(Teleborsa) - Nell’ambito del processo di crescita internazionale,, società leader nei servizi Digital Trust, Cyber Security e Business Innovation, ha finalizzato oggi, tramite la sua controllata Warrant Hub, una offerta vincolante e irrevocabile per l’acquisizione del 73,9% del capitale di ABF Group, nella forma di una put option a favore dei soci venditori, secondo la prassi francese.In conformità con l'ordinamento giuridico francese, l’eventuale esercizio della put option da parte dei venditori è soggetto al completamento della procedura di informazione-consultazione a favore dei dipendenti in caso di cessione della società.Ad esito del closing,– che manterranno ruoli manageriali e di gestione della società - e per una quota minoritaria da alcuni managers.ABF Group, con sede a Tours (Francia), è stata fondata nel 2004 e svolge, tramite una rete di business partners e professionisti altamente qualificati, attività di consulenza alle le PMI per lo sviluppo di progetti territoriali sostenuti da finanziamenti pubblici per l'innovazione. ABF Group è inoltre presente nel mercato dell'europrogettazione e degli incentivi fiscali (Tax Credit).Tra il 2020 e il 2022, la società ha registrato una significativa crescita dei ricavi, che sono passati da 10,1 milioni a 19,9 milioni di euro, con un Ebitda Adjusted 2022 di Euro 9,4 milioni e un Ebitda Margin pari al 47%. La marginalità operativa della società negli ultimi anni si è stabilmente mantenuta sopra il 45%, permettendo a ABF Group di posizionarsi come leader di mercato nel segmento dei player di medie dimensioni.Il CdA di ABF Group, in data 11 dicembre 2023, ha approvato un preconsuntivo 2023 che prevede Ricavi per 30,6 milioni, in crescita del 54% rispetto all’anno precedente, e un Ebitda Adjusted di 14,6 milioni, con un Ebitda Margin pari al 48%. L’evoluzione attesa, prevede, nell’arco di piano, una crescita dei ricavi compresa tra il 20% ed il 23% annuo, con una marginalità percentuale in lieve incremento.L’Enterprise Value per il 100% di ABF Group è stato valutato in Euro 155 milioni. Pertanto, ipotizzando un indebitamento finanziario netto pari a zero, il corrispettivo per l’acquisto del 73,9% del capitale della società sarebbe pari a Euro 114,6 milioni, di cui l’85% (pari a Euro 97,4 milioni), verrebbe pagato al closing e la restante parte verrà pagata tramite due Earn-out, pari rispettivamente a Euro 5,7 milioni e Euro 11,5 milioni, legati alle performance 2023 e 2024.Sono inoltre previsteper l’acquisto da parte di Warrant Hub della partecipazione delle minoranze in misura pari al 50% della stessa, successivamente all'approvazione del bilancio 2027 del Gruppo ABF, e per il restante 50%, successivamente all’approvazione del bilancio 2028, in funzione delle performance ottenute dalla Società nei periodi di riferimento.Alla luce di quanto sopra, l’esborso massimo previsto sulla base del business plan, è distribuito nel tempo come di seguito: Cash-Out iniziale: Euro 75,9 milioni; Debito per Earn-out attualizzato: Euro 15,5 milioni; Debito Put Options (in ipotesi cash free/debt free) attualizzato: Euro 34,1 milioni.L’acquisizione è finanziata con la liquidità esistente del Gruppo.Il board di ABF Group – che sarà composto a maggioranza da membri di nomina Warrant Hub – supervisionerà l’operato del management. Con riferimento alla circolazione delle partecipazioni, sono previsti, come di prassi, accordi di lock-up (fino alla data di eventuale esercizio delle put e call) nonchè diritti di di prelazione a favore di Warrant Hub e diritti di tag-along e drag-along, in linea con la prassi di mercato.A seguito dell’eventuale esecizio della put option da parte dei soci venditori, avrà luogo il signing e successivamente il closing, quest’ultimo previsto per il primo trimestre 2024.