Wall Street continua a salire con una Fed più dovish delle attese

Adobe Systems

Occidental Petroleum

Berkshire Hathaway

Nucor

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, dopo che ieri sera la Federal Reserve ha mantenuto i tassi di interesse stabili, come ampiamente previsto, ma il suo "" ha mostrato che i funzionari della banca centrale stanno considerando tagli di tre quarti di punto durante il 2024, una. Durante la conferenza stampa, il presidente Jerome Powell ha lasciato intendere che il FOMC ha iniziato a discutere di tagli dei tassi, un cambiamento significativo rispetto ai suoi recenti commenti "prematuri"."La riunione dell'FOMC di ieri è stata- ha commentato Xiao Cui, Senior Economist di Pictet Wealth Management - La Fed ha mantenuto i tassi a 5,25-5,50%, e il quantitative tightening (QT) invariato, come ampiamente previsto. La Fed ha chiaramente terminato il ciclo di rialzi, perché nel dot plot non c'è nessun ulteriore rialzo previsto. Inoltre, in un'ottica dovish, il punto mediano per il 2024 indica un(rispetto ai 50 punti base delle proiezioni precedenti)".Sul fronte macroeconomico, sono aumentate - contro attese per un calo - lenegli Stati Uniti nel mese di novembre, sono cresciute meno delle attese le richieste di sussidio allanell'ultima settimana e sono risultati in calo istatunitensi a novembre.Tra ici sono(che ha rilasciato una guidance conservativa per gli utili e i ricavi del 2024),(dopo cheha acquisito quasi 10,5 milioni di azioni) e(che ha previsto che gli utili del quarto trimestre sarebbero scesi al di sotto del livello del trimestre precedente).Guardando aidi Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 37.143 punti (+0,17%), mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 4.732 punti (+0,56%). Guadagni frazionali per il(+0,43%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,28%).