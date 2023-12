Inaugurato a Scandicci 'L'Atelier Moroquinerie" di Saint Laurent

(Teleborsa) - E` stato, in un complesso immobiliare di proprieta` di" di Saint Laurent (Gruppo Kering), un nuovo centro di eccellenza diper lo sviluppo e la produzione di accessori e pelletteria del marchio della moda internazionale. Hanno partecipato al taglio del nastroCEO di Saint Laurent e, Amministratore Delegato di CDP Real Asset SGR (societa` controllata da Cassa Depositi e Prestiti) che oltre ad essere proprietaria della struttura, ha investito piu` di 30 milioni di euro nel progetto. La cerimonia si e` svolta alla presenza delle istituzioni locali: il Presidente della Regione Toscana,, il Sindaco di Firenze,e il Sindaco di Scandicci,Il nuovo centro e` il risultato di un significativo- concepito secondo le esigenze dell’Atelier di Saint Laurent - di un edificio costruito degli anni Novanta e successivamente entrato a far parte del patrimonio immobiliare del Gruppo CDP che ha completato i lavori in poco piu` di un anno e mezzo. La struttura e` stata allineata ai piu` elevati standard di sostenibilita` e adotta soluzioni impiantistiche volte al risparmio energetico.L’Atelier impieghera`con un impatto significativo sullo sviluppo e sull’occupazione regionale. Ospitera` uffici moderni e flessibili in open space dotati di impianti hi-tech, ampi spazi dedicati alla produzione, al taglio della pelle e allo stoccaggio dei materiali, con un sistema completamente automatizzato per la gestione dei sistemi di sicurezza. La nuova struttura e` provvista, tra l’altro, anche di un ampio auditorium per eventi e iniziative per i dipendenti della casa di moda."La nostra attivita` di rigenerazione urbana da` massima priorita` al riutilizzo di complessi immobiliari e alla loro restituzione alla comunita`. Nonostante uno scenario economico complesso, abbiamo portato a termine e consegnato il progetto entro i tempi stabiliti grazie alla grande collaborazione con il Comune di Scandicci, al rapporto costruttivo con Saint Laurent e alla nostra esperienza", ha dichiarato. "Il progetto impatta significativamente sullo sviluppo regionale e sulle opportunita` di lavoro e risponde agli standard piu` elevati in termini di sostenibilita`, obiettivo che il Gruppo CDP persegue in tutte le sue iniziative".L'edificio otterra` a breve la certificazione LEED Gold grazie all'uso di materiali e finiture che aderiscono a rigorosi codici die all'adozione di soluzioni impiantistiche moderne volte al risparmio energetico. Oltre alla riqualificazione del complesso immobiliare, il progetto di CDP Real Asset ha previsto anche la creazione di nuovi spazi verdi e di un parcheggio pubblico, rivitalizzando l'area e generando, cosi`, importanti benefici al territorio e alla comunita` locale.