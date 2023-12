BCE, Kazimir: allentamento prematuro sarebbe errore maggiore di stretta troppa lunga

(Teleborsa) - "Il calo positivo dell'inflazione osservato negli ultimi mesi, compreso novembre, non è sufficiente per dichiarare la vittoria e passare alla fase successiva.". Lo ha affermato, governatore della National Bank of Slovakia (NBS) e membro del consiglio direttivo della BCE, in un post sul sito della banca centrale slovacca."Siamonel 2025 e che potremo realizzarlo in uno scenario di atterraggio morbido - ha spiegato - Il progresso, tuttavia, è ancora soggetto a rischi".Secondo Kazimir, "l'errore politico di unsarebbe più significativo delper troppo tempo. La chiave è la prudenza. Stiamo osservando attentamente gli indicatori economici ma non faremo mosse affrettate".di allentare la nostra vigilanza", ha aggiunto.