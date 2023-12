Scuola, ultimo round Concorsi 2023. Pacifico: "Ripristinare doppio canale"

(Teleborsa) - Sul fronte dei, il 2023 si chiude con i(DDG n. 2576)(DDG n. 2575) del 6 dicembre, come riporta la rivista Orizzonte Scuola, e con laper presentare le relative domande. Laprobabilmente si svolgeràdelle domande, poi(per le classi di concorso che la prevedono). Ladelle operazioni concorsuali è prevista necessariamente. Poi partirà il secondo concorso della fase transitoria PNRR.Lesono previste, in quanto i concorsi 2023/24 sono pensati come: per la prova vi saranno 6 sessioni per infanzia primaria, 20 per la secondaria e sarà di tipo, su argomenti comuni a tutte le classi di concorso, sostegno compreso.Per quanto concerne la, non ci saranno idonei, in quanto la graduatoria di merito del concorso ordinario 2023 – sia infanzia primaria che secondaria – sarà formata esclusivamente dai vincitori.Lehannoa decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo."Ben vengano i concorsi, soprattutto per i colleghi più giovani, ma noi insistiamo sull’importanza di", afferma, presidente nazionale dell', ha ribadendo come sia necessariodei lavoratori che da anni portano avanti l’istruzione italiana. "Solo così - afferma à- sarà possibile mettere fine alla supplentite. È necessario stabilizzare i precari che da troppi anni insegnano nelle nostre scuole. Ce lo dice l’Europa: bisogna immettere in ruolo dopo 36 mesi di contratti a tempo determinato".