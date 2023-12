TIM sale in Borsa su prospettive di consolidamento nel settore TLC

TIM

(Teleborsa) - Partenza positiva a Piazza Affari per, dopo che la francese Iliad ha annunciato di aver presentato all'ingleseuna proposta dimediante la costituzione di una nuova società in cui i due gruppi deterrebbero il 50% ciascuno.La proposta, che valuta Vodafone Italia 10,45 miliardi di euro,, con le società che negli ultimi anni hanno subito significative pressioni sulla marginalità dall'accresciuta competizione.Si muove al rialzo, che si attesta a 0,275 euro, con un, risultando il. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 0,2788 e successiva a 0,2873. Supporto a 0,2703.