BofA, migliora il sentiment dei gestori: crolla il cash e si punta sull'azionario

Bank of America

(Teleborsa) - Ila livello globale èsulle speranze di uno scenario "Goldilocks" per il 2024, e gli investitori hanno tagliato il posizionamento sulla liquidità al 4,5% (minimo di 2 anni), aumentano l'overweight sull'azionario, ed entrando nell'anno nuovo con una posizione più bearish (ribassista) sulle materie prime rispetto alle obbligazioni da marzo 2009. È quanto emerge dal consueto "" di(BofA). Al sondaggio hanno partecipato 254 investitori con un patrimonio gestito di 691 miliardi di dollari.In particolare, ildei fund manager a livello globale scende al 4,5% a dicembre dal 4,7% di novembre e dal 5,3% a ottobre (il calo più grande in due mesi da febbraio 2023). Inoltre, sonorispetto alla liquidità dal gennaio 2022.Lerimangono pessimistiche ma sono migliorate a dicembre dal 57% netto al 50% netto che prevede un'economia più debole. Il 66% degli investitori prevede un "" per l'economia globale nei prossimi 12 mesi. Aspettative di "hard landing" sono al 23%.Ilè ora la fonte più probabile di un credit event (un cambiamento improvviso e tangibile - negativo - nella capacità di far fronte ai propri obblighi di pagamento) sistemico al 29% (rispetto al 18%), in sostituzione del(scade al 25% dal 35%). Una percentuale crescente di investitori ritiene che il(ad esempio il credito privato) sia la fonte più probabile di un evento creditizio (fino al 24% dal 21%)Lesono:(49%), Short China equities (22%), Long Japan equities (8%), Long yield-curve steepeners (6%), Short REITs (5%), Short 30-year Treasury (3%).