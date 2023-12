F2i, raccolti 1,563 miliardi dal Fondo per le Infrastrutture Sostenibili

(Teleborsa) -, il maggiore fondo infrastrutturale italiano e tra i maggiori in Europa, ha annunciato che, Fondo per le Infrastrutture Sostenibili, con il raggiungimento di una dotazione di, superiore all'obiettivo di raccolta iniziale di 1,5 miliardi. La raccolta complessiva dei cinque fondi attualmente gestiti da F2i raggiunge così i 7,4 miliardi di euro.Il Fondo per le Infrastrutture Sostenibili è nato con l'obiettivo di promuovere investimenti in aziende operanti nel comparto infrastrutturale che possano coniugare la crescita industriale con il continuo miglioramento dei parametri ambientali, sociali e di governance (ESG) e si qualifica come prodottoNei due anni dal lancio, il Fondo hain settori strategici per la sostenibilità: economia circolare, transizione energetica e infrastrutture sociosanitarie. Il portafoglio del Fondo per le Infrastrutture Sostenibili attualmente detiene: ReLife, il principale operatore privato in Italia attivo nel riciclo, nella valorizzazione energetica e nel riutilizzo degli imballaggi della carta e della plastica; Ital Gas Storage, primario operatore indipendente che gestisce l'impianto di stoccaggio di gas naturale sito a Cornegliano Laudense (Lodi); un portafoglio di impianti eolici situati principalmente nel Nord della Spagna; F2i Medtech (ex Althea Group), principale operatore privato italiano attivo nella gestione integrata di infrastrutture biomedicali a favore di ospedali pubblici e privati."Il successo della raccolta del Fondo per le Infrastrutture Sostenibili dimostra ancora una volta laper la crescita del paese, costituendo una piattaforma paneuropea al servizio dei capitali e dei cittadini - ha dichiarato l'- Favorire uno sviluppo infrastrutturale armonico e attento ai temi ambientali e sociali è una priorità che F2i condivide con i suoi investitori istituzionali".