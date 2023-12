Pro-Gest, downgrade di S&P a "CCC" con outlook negativo

S&P

(Teleborsa) -ha abbassato il long term corporatesu, gruppo italiano attivo nella produzione di carta riciclata, cartone ondulato e soluzioni di imballaggio, a "" da "CCC+".Si tratta di un, in cui l'emittente è attualmente vulnerabile e dipendente da condizioni commerciali, finanziarie ed economiche favorevoli per far fronte agli impegni finanziari.L'agenzia di rating ha inoltre comunicato il downgrade a "" da "CCC" del rating delleemesse nell'ambito del prestito obbligazionario "€250 million senior unsecured notes".Infine, ha modificato l'a "" da "stabile".