Aston Martin, declassata a 'CCC+' da Fitch

Aston Martin Lagonda Global Holdings

(Teleborsa) -il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) dida 'B-' a 'CCC+'. Declassato anche il rating senior secured di Aston Martin Capital Holdings Limited da 'B' a 'B-'. Il Recovery Rating è stato mentenuto a 'RR3'.Il declassamento riflette ildovuto a un flusso di cassa libero (FCF) significativamente più debole e negativo nei primi nove mesi del 2025, ha osservato l'agenzia di rating."Prevediamo ora un deficit di FCF rettificato per il 2025 di circa 400 milioni di sterline, ben al di sotto delle nostre precedenti aspettative. Stimiamo che il, anche dopo i tagli agli investimenti e agli opex, e un probabile miglioramento della redditività operativa nel 2026", ha spiegato Fitch.Aston Martin, ha aggiunto l'agenzia di rating, "dipende daper coprire i deficit di FCF. Il suo azionista di maggioranza,, ha dimostrato e dichiarato una fornire supporto, ma questo sarà messo alla prova poiché prevediamo un. L'indebitamento aggiuntivo è un', in quanto aumenterebbe ulteriormente il punto di pareggio del FCF, dati i costi degli interessi a due cifre sulle obbligazioni in circolazione".