Aston Martin, declassata a 'CCC+' da Fitch

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha declassato
il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) di Aston Martin Lagonda Global Holdings
da 'B-' a 'CCC+'. Declassato anche il rating senior secured di Aston Martin Capital Holdings Limited da 'B' a 'B-'. Il Recovery Rating è stato mentenuto a 'RR3'.
Il declassamento riflette il deterioramento della liquidità
dovuto a un flusso di cassa libero (FCF) significativamente più debole e negativo nei primi nove mesi del 2025, ha osservato l'agenzia di rating.
"Prevediamo ora un deficit di FCF rettificato per il 2025 di circa 400 milioni di sterline, ben al di sotto delle nostre precedenti aspettative. Stimiamo che il FCF rimarrà negativo fino al 2028
, anche dopo i tagli agli investimenti e agli opex, e un probabile miglioramento della redditività operativa nel 2026", ha spiegato Fitch.
Aston Martin, ha aggiunto l'agenzia di rating, "dipende da finanziamenti esterni
per coprire i deficit di FCF. Il suo azionista di maggioranza, Yew Tree Consortium
, ha dimostrato e dichiarato un ulteriore impegno
a fornire supporto, ma questo sarà messo alla prova poiché prevediamo un significativo fabbisogno di liquidità nel 2026-2027
. L'indebitamento aggiuntivo è un'opzione meno praticabile
, in quanto aumenterebbe ulteriormente il punto di pareggio del FCF, dati i costi degli interessi a due cifre sulle obbligazioni in circolazione".