Aula della Camera boccia il MES. Bruxelles esprime rammarico

(Teleborsa) -, conosciuto anche come Fondo salva-stati, respingendo l'articolo 1 del Trattato con 72 voti a favore, 184 contrari e 44 astenuti. Laha capitanato ilassieme a, unendo i suoi voti a quelli del Movimento 5 Stelle, mentreassieme a Noi Moderati. Hanno vitato a favore Pd, Iv e Azione., offrendo un segnale politico di fragilità, ma un segnale positivo arriva dalla reunion di FdI e Lega. Dall'opposizione si è gridato comunque alla crisi di maggioranza e sono state chieste le dimissioni del governo.è unose non dannoso che porterebbe un lavoratore italiano a dover mettere dei soldi per salvare una banca tedesca", ha affermato il leader leghista, ribadendo "non penso sia utile e siccome il Parlamento è sovrano, il Parlamento vota in base all’interesse nazionale italiano: i tedeschi fanno gli interessi tedeschi, noi quelli degli italiani. La posizione della Lega è sempre stata e continua a essere chiara".Diversa la posizione di, che. "Vogliamo esprimere un’astensione sulla proposta di parere contrario al MES perché il MES sarà un’opportunità e non un obbligo e perché bisogna continuare con una collaborazione e un confronto continuo e costruttivo con le istituzioni europee", ha affermato il capogruppo in commissione Bilancio Roberto Pella.La bocciatura al MES, tuttavia,, giacché. Ciò blocca l'entrata in vigore di una riforma importante, che avrebbe introdotto, fra l'altro, un meccanismo di aiuti in caso di diffuse crisi bancarie. La riforma, approvata a suo tempo anche dall’Italia, avrebbedai parlamenti dei Paesi membri. Tant'é che Bruxelles era da tempo in pressing su Roma per la sua approvazione."Ho preso atto del voto espresso oggi dal Parlamento italiano in merito alla ratifica del trattato del MES. Pur nel pieno rispetto delle deliberazioni parlamentari,", ha affermato il presidente dell’Eurogruppo,, ricordando che "l’Italia rimane l’unico Paese che blocca la finalizzazione di una riforma su cui tutti ci siamo impegnati nel 2021. Il pResidente ha poi ricordato che il MES è un "elemento chiave della rete di sicurezza comune nell’Eurozona".