Cipess da via libera a riprogrammazione POC: dotazione oltre 195 milioni

(Teleborsa) -- Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato la proposta dial Programma Operativo NazionaleLa richiesta di riprogrammazione consiste nell, derivante dal rimborso delle quote di finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di pagamento del PON “Cultura e Sviluppo” fino al marzo 2023. La maggiore dotazione finanziaria porta ladi euro.Il Comitato, inoltre, ha udito una informativa concernente il, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito. L’ultima relazione indica che ilaggiornato è di circadi euro e che risultanodi euro (pari al 71,8%), e interventi attivati per circa 429,7 milioni di euro (per il 97,1% del totale).Ascoltata anche una informativa del Segretario del CIPESS sulla(NARS) nel 2022. Il Nucleo è coordinato dal Capo dipartimento del DIPE ed è composto dai rappresentanti dei competenti Ministeri pro-tempore e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Opera a supporto del CIPESS e delle amministrazioni pubbliche.