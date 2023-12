Leggera diminuzione in tutti i mercati europei, occhi a PIL USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in unnel corso dell'anno. Sul fronte macroeconomico, in Francia l'indice INSEE sulla fiducia delle imprese ha sorpreso al rialzo, salendo a 100 punti a dicembre da 99 precedente (il consensus era pari a 98), mentre i prezzi alla produzione dell'industria italiana sono diminuiti sia su base mensile che su base annua a novembre.Per quanto riguarda la politica monetaria, stamattina(vicepresidente BCE) ha affermato che è "troppo presto per parlare di un taglio dei tassi di interesse", dopo che ieri(Banca di Francia) ha detto che i tassi dovrebbero essere tagliati nel corso del prossimo anno.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,39%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,30%. Lieve calo del(Light Sweet Crude Oil), che scende a 73,49 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +161 punti base, con ilche si posiziona al 3,58%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,47%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,55%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,46%., si muove sotto la parità il, che scende a 30.179 punti, con uno scarto percentuale dello 0,60%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 32.281 punti. In lieve ribasso il(-0,35%); con analoga direzione, in frazionale calo il(-0,23%).Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,64%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,64%.avanza dello 0,64%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,61%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,69%. Tentenna, che cede l'1,46%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,28%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,09%.del FTSE MidCap,(+15,92%),(+4,24%),(+2,27%) e(+1,43%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,51%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,14%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,78%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,75%.