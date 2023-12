OPA Pierrel, risultati definitivi: raggiunto il 95,68% del capitale

Pierrel

Intermonte SIM

(Teleborsa) - L'offerente PRL S.p.A. ha reso noti ivolontaria totalitaria su 5.518.975 azioni ordinarie di, provider globale dell'industria farmaceutica quotato su Euronext Milan, rappresentative di circa il 10,05% del capitale sociale, finalizzata al delisting.Sulla base dei risultati definitivi comunicati da, sono state portate in adesione 3.145.097 azioni, rappresentative di circa ile di circa il 57% delle azioni oggetto dell'offerta, per un controvalore complessivo di 5.503.919,75 euro.Pertanto, sulla base dei risultati definitivi e tenuto conto delle complessive 49.412.531 azioni, pari all'89,95% del capitale, già detenute da Fin Posillipo S.p.A. e da Bootes S.r.l., l'offerente verrà a detenere 52.557.628 azioni, pari a circa il, tali da consentire il delisting.Risultano verificati i presupposti di legge per l'esercizio del diritto di acquisto e l'obbligo di acquisto e, a seguito dell'adempimento della, Borsa Italiana disporrà il delisting.