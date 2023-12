UE approva Aiuto di Stato italiano da 17,7 miliardi per stoccaggio centralizzato energia

(Teleborsa) - Laha, ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, unper sostenere la costruzione e il funzionamento di un. La misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo e del pacchetto "Fit for 55", consentendo l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili nel sistema elettrico italiano.Il regime notificato dall'Italia sosterrà la costruzione di impianti di stoccaggio dell'energia elettrica con una c, si legge in una nota dell'esecutivo UE. Il programma durerà fino al 31 dicembre 2033.Nell'ambito del regime, l'aiuto assumerà la forma diper gli sviluppatori di sistemi di stoccaggio dell'elettricità. L'elenco delle tecnologie di stoccaggio dell'elettricità ammissibili sarà rivisto ogni due anni per riflettere gli sviluppi tecnologici. Attualmente, le tecnologie ammissibili includono lo stoccaggio elettrochimico degli ioni di litio, nonché gli impianti di stoccaggio con pompaggio idroelettrico.Nell'ambito della misura sarà istituita una nuova "". Attraverso questa piattaforma, la capacità di stoccaggio verrà messa in comune e offerta a terzi sotto forma di prodotti time-shifting standardizzati."Oggi abbiamo approvato questo piano italiano da 17,7 miliardi di euro, che contribuirà in modo significativo agli obiettivi di decarbonizzazione e neutralità climatica dell'UE - ha commentatoe responsabile della politica di concorrenza - Lo stoccaggio centralizzato dell'elettricità. Questo schema innovativo contribuirà ad accelerare la transizione green, riducendo al minimo eventuali distorsioni della concorrenza".