Bristol Myers Squibb acquista Karuna Therapeutics per 14 miliardi di dollari

Bristol Myers Squibb

Karuna Therapeutic

(Teleborsa) -, una delle principali aziende farmaceutiche a livello mondiale, ha stipulato unper 330 dollari per azione (premio del 53% rispetto all'ultima chiusura) in cash, per un, ovvero 12,7 miliardi di dollari al netto della liquidità stimata acquisita. Karuna è un'azienda biofarmaceutica impegnata a scoprire, sviluppare e fornire farmaci trasformativi per le persone che vivono con patologie psichiatriche e neurologiche"Ci sono enormi opportunità nel campo delle neuroscienze e Karuna rafforza la nostra posizione ein questo settore. Ci aspettiamo che KarXT (il lead asset di Karuna, ndr) migliori la nostra crescita verso la fine degli anni '20 e nel prossimo decennio” - ha affermatodi Bristol Myers Squibb - Questa transazione rientra perfettamente nelle nostre priorità di sviluppo aziendale nel perseguire asset strategicamente allineati, scientificamente validi, finanziariamente attraenti e che abbiano il potenziale per affrontare aree di significative esigenze mediche insoddisfatte".La transazione è stata approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione di Bristol Myers Squibb e Karuna. Si prevede che la transazione, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura, tra cui l'approvazione degli azionisti di Karuna e il ricevimento delle necessarie approvazioni normative.