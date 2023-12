MES, Giorgetti: "Come ministro avrei avuto interesse a approvarlo"

(Teleborsa) - "Come ministro dell'economia e delle finanze avevo interesse che il Mes fosse approvato, per motivazioni di tipo economico e finanziario. Ma per come si è sviluppato il dibattito negli ultimi giorni, mi è sembrato evidente che non c'era aria di approvarlo, anche per motivazioni non economiche". È quanto ha affermato il, interpellato dai giornalisti a margine dell'approvazione della manovra al Senato."Che sul Mes ci fossero problemi era noto a tutti. Abbiamo fatto un passo in avanti sul Patto Stabilità. Le sfide dell'Europa sono ben altre. Non è che l'Europa ha sempre ragione" ha dettorispondendo alla domanda se negli ultimi giorni ci sia stato uno strappo con l'Europa. "Tutto si può migliorare, anche il Mes. Questi Trattati – ha proseguito il Ministro – sono stati fatti in certi periodi storici e la storia può richiedere altri tipi di risposte. Anche il Patto di Stabilità, perché si è cambiato? Perché quando fu fatto quel vecchio Patto c'era una situazione totalmente diversa e oggi, c'è necessita di cambiamento, anche per le ambizioni che ha l'Europa. Ad esempio, il fattore rilevante dell'esclusione degli investimenti sulla difesa, una richiesta italiana, soltanto due anni fa sembrava irrealistico. Oggi è diventato realtà, perché ci siamo resi conto che in Europa dobbiamo anche pensare alla sicurezza".