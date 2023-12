Solid World, AuCap da 755 mila euro per completare acquisizioni

Solid World Group

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, hacon emissione di complessive 188.750 nuove azioni ordinarie. Il prezzo di emissione è stato determinato in 4 euro (sopra i 3,47 euro della chiusura odierna).Per mezzo di tale operazione, la società completerà, società controllata specializzata nello sviluppo software per l'intelligenza artificiale nel contesto industriale e, azienda focalizzata sulla tecnologia 3D nell'ambito aerospaziale. Questi passi sono parte di un processo di semplificazione societaria mirato a migliorare l'efficienza, ottenere sinergie ed economie di scala per soddisfare in modo agile le crescenti esigenze del mercato tecnologico, si legge in una nota.Inoltre, l'aumento di capitale consentirà di(altra società controllata al 51%), relativa alla compensazione del credito vantato dai precedenti soci per effetto della cessione da parte degli stessi alla Società di una quota di partecipazione paritetica al capitale sociale di Solidfactory."Oggi il consiglio di amministrazione ha deliberato in merito ad: l'aumento di capitale che stiamo per attuare è, infatti, molto più di una mossa finanziaria - ha commentato il- Rappresenta un altro passo della strategia volta a rafforzare la nostra leadership nel mondo digitale e 3D consentendoci di avere un controllo diretto sull'intero processo produttivo, un aspetto fondamentale per garantire la qualità e l'innovazione che ci contraddistinguono".