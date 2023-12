Aeroporto di Genova, PWC: 2,2 milioni di passeggeri nel 2029

(Teleborsa) - Crescita dei voli internazionali, grazie al traino del turismo delle crociere, per raggiungere quota 2,2 milioni di passeggeri entro il 2029 e ingresso dei privati nella società di gestione.Il piano di sviluppo dell’è riassunto nelle anticipazioni dello studio di Price Waterhouse Coopers. A commissionarlo è stata la stessa società di gestione aeroportuale guidata dal nuovo presidente Alfonso Lavarello e dal dg Francesco D’Amico.Glisi focalizzano sulla sinergia con il traffico crocieristico, rappresentato da Msc e Costa Crociere e indicati come potenziali partner commerciali, che potrebbe generare 350mila passeggeri.Nel 2029 si dovrebbe arrivare a un network di 38 destinazioni distribuite in 17 Paesi, in grado di generare 1,4 milioni di passeggeri dall’estero.