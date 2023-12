Convergenze, nuovo accordo con SUEZ Italy per smart metering nel Cilento

Convergenze

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori telecomunicazioni ed energia, ha siglato unper l'implementazione e la gestione di un sistema dicon tecnologia LoRaWAN per l'automazione dei processi di lettura e gestione dei misuratori idrici di, a favore della municipalizzata Consac Gestioni Idriche.Il nuovo accordo con Suez Italy, del quale non sono stati forniti dettagli finanziari,e si inserisce nei progetti crescita di Convergenze in ambito smart metering."Siamo felici di questo nuovo accordo e orgogliosi di poter proseguire nella nostra collaborazione con SUEZ Italy, che ha riconosciuto la validità del nostro lavoro e delle soluzioni offerte - ha commentato l'- Il progetto portato avanti da SUEZ Italy per la municipalizzata Consac Gestioni Idriche può avere un ampio margine di crescita considerando chedi un intervento con la tecnologia LoRaWAN, gestita da Convergenze".