Italian Insurtech Association, che anno è stato? Numeri e "pagella"

(Teleborsa) -", tuttavia la situazione macroeconomica generale ha rallentato la crescita economica del comparto, impedendo di raggiungere i risultati prestabiliti: in occasione della chiusura dell’anno Italian Insurtech Association ha commentato il manifesto stilato a inizio 2023, il quarto dalla sua fondazione, in cui sono raccolti gli obiettivi e la mission dell’Associazione. Il risultato complessivo di quest’annata è stato comunque positivo e l’Associazione chiude il 2023 dando un voto complessivo diVediamo, nel dettaglio, "la pagella":Nel 2023 il mercato dell’Insurtech è cresciuto raggiungendo quota 800 milioni di euro, ma è purtroppo sfumato l’obiettivo di 1 miliardo che l’associazione aveva stimato, che slitta al 2024. Gli investimenti sono stati comunque più alti rispetto all’anno che abbiamo attraversato, scandito dal rialzo dei tassi, dall’aumento dell’inflazione e situazioni geopolitiche delicate tutt’ora in corso;Il numero di startup che sono state create nel 2023 arriva solo a quota 10, questo sottolinea un’enorme arretratezza soprattutto rispetto agli altri paesi europei dove gli investimenti in startup ed ecosistema insurtech sono molto più maturi;I premi assicurativi del 2023 hanno superato i 15 milioni di polizze fully digital rispetto ai circa 9 del 2022, un traguardo importante che delinea come la penetrazione dell’insurtech cresca ogni anno. Risulta quindi fondamentale continuare a educare i consumatori affinché siano sempre più consapevoli dei benefici e vantaggi che possono trarre dall’insurtech;Grazie al lavoro svolto con i nostri partner abbiamo portato avanti un grande impegno nella divulgazione con più di 14 ricerche diffuse, ottenendo una grande presenza sui media e contribuendo a una maggior consapevolezza della cultura assicurativa nel nostro Paese. Nel 2024 continueremo a proporre ricerche e indagini per aiutare la crescita dell’ecosistema e favorire una maggior penetrazione dell’insurtech;: Le attività formative stanno crescendo, ma il volume delle persone skillate è ancora sotto la richiesta del mercato. Il Gap di competenze digitali all’interno della filiera continua a essere una delle principali sfide del settore assicurativo italiano ed è stato il principale focus del nostro Summit quest’anno. Nel triennio 2023/2025 è previsto l’inserimento di 25.000 nuovi profili con competenze tecnologiche come, ad esempio, data manager, cloud architect e data analytics;Sono aumentati sia i volumi sia gli operatori non assicurativi impegnati nella distribuzione di prodotti assicurativi: l’embedded insurance è sicuramente uno di quegli asset destinati a far crescere il mercato. Un caso specifico che fa scuola nell’embedded insurance è il settore health, che ha tutti i requisiti per essere un prodotto Embedded facilmente incorporabile all’interno di altri. I servizi salute sono, infatti, sempre più attivi sul fronte digitale; basti pensare alle televisite, si stima infatti che il valore del mercato dei servizi salute digitali raggiungerà entro il 2025 i 660 miliardi di dollari a livello internazionale;Come Associazione abbiamo partecipato a numerosi eventi, e la nostra fitta rete di networking e associati ci ha permesso di avere una nomea internazionale. La riprova è stata l’ultima edizione dell’Italian Insurtech Summit a cui hanno partecipato ospiti di taratura internazionale e C-Level dei maggiori gruppi nazionali e internazionali, che hanno portato il loro expertise e hanno favorito lo scambio di opinioni per la crescita del comparto.