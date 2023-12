Neosperience, controllata Health completa AuCap e richiede ammissione al Nasdaq

Neosperience

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della Digital Customer Experience, ha comunicato che è stato completato l', startup nel campo della salute digitale, per un ammontare pari ad 1 milione di dollari ed è stato depositato presso la SEC statunitense il dossier per richiedere l'della controllata Neosperience Health (oggi detenuta al 90%).Obiettivo di tale operazione èdi Neosperience Health in aumento di capitale, così da raccogliere risorse finanziarie per accelerare la crescita di Neosperience Health in un mercato fortemente orientato all'innovazione.Neosperience ha comunicato inoltre che l'aumento di capitale da 1 milione di dollari è stato interamenteNeosperience Health. Gli attuali soci, inclusi quelli che hanno sottoscritto l'aumento di capitale, saranno soggetti a lock-up per i 12 mesi successivi alla data dell'IPO al NASDAQ.L'operazione, "volutamente limitata nella raccolta, consente di mettere a disposizione della società, in attesa della quotazione,ad accelerare il completamento dei progetti già ordinati dai clienti e rafforzare le capacità della struttura, soprattutto nell'area dello sviluppo commerciale", si legge in una nota.