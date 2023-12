SoftBank ottiene 7,6 miliardi di dollari di azioni T-Mobile US

SoftBank

(Teleborsa) -, holding giapponese con importanti investimenti nel mondo tech, ha dichiarato chedi, società di telecomunicazioni statunitense, per un valore di circaIn particolare, SoftBank ha notificato a T-Mobile US di emettere(pari a 7.591 milioni di dollari o 1,1 trilioni di yen) sulla base del prezzo di chiusura del 22 dicembre 2023. Questa azione fa seguito al soddisfacimento della condizione stabilita nel, datato 20 febbraio 2020, tra T-Mobile, SoftBank e, il cui adempimento richiede che T-Mobile emetta, senza corrispettivo aggiuntivo, un totale di 48.751.557 azioni a SoftBank.Nel luglio 2013, SoftBank ha investito 2,1 trilioni di yen (0,4 trilioni di yen in liquidità e 1,7 trilioni di yen in prestiti) per acquisire Sprint Corporation. Successivamente, il 1° aprile 2020,. Come corrispettivo della fusione, SoftBank ha ricevuto azioni T-Mobile e il corrispettivo condizionale. Includendo le azioni, l'investimento in Sprint ha raggiunto un IRR azionario (tasso di rendimento interno) del 25,5% e un MOIC (multiplo del capitale investito) di 8,1 volte al 22 dicembre 2023.SoftBank ha anche comunicato di avere ora unain T-Mobile US, rispetto al 3,61% a giugno 2023, secondo un filing alla SEC.