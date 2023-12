UE, import spezie in aumento. Cina pesa per 38% del totale

(Teleborsa) - Nel, l'ha importato 397.000 tonnellate dida paesi extra-UE, con lache è stata ladi spezie, contribuendo per il 38% al totale delle importazioni di spezie nell'UE. Lo comunica l'Eurostat, l'Ufficio statistico dell'Unione europea, in un report sul tema.La spezia più importata è stata locon 122.900 tonnellate, seguita dalla(109.800 tonnellate) e dal(62.900 tonnellate). La Cina è stato il principale paese d'origine dello zenzero (54%) e della paprika (72%), mentre il pepe è stato importato principalmente dal Vietnam (56%).Le importazioni di(16.200 tonnellate) si sono classificate al quarto posto, con più di un terzo proveniente dall'Indonesia (37%). La(15.800 tonnellate) occupa la quinta posizione tra le spezie più importate, con la maggior parte delle importazioni provenienti dall'India (77%). Per quanto riguarda l'e le spezie affini (13.600 tonnellate), l'Egitto (34%) è stato il principale fornitore.I semi di(9.600 tonnellate) provenivano in gran parte dall'India (72%), seguiti dai semi di(9.500 tonnellate), metà dei quali importati dalla Russia (50%) e dalla(4.400 tonnellate), importata prevalentemente dall'Indonesia (72%)., il peso delle spezie importate dai Paesi extra-Ue è aumentato del 57%. Le importazioni dell'UE di zenzero e curcuma sono più che raddoppiate (+149% e +142% rispettivamente), registrando l'aumento maggiore tra le spezie più scambiate. Solo le importazioni di noce moscata sono diminuite del -4% dal 2012.