Wall Street, quest'anno fallite 21 società quotate tramite SPAC

(Teleborsa) - Quest'annocon una Special Purpose Acquisition Company (). Lo si legge in un'analisi di Bloomberg, secondo qui i fallimenti hanno spazzato via oltre 46 miliardi di dollari di valore totale, prendendo come riferimento le loro massime capitalizzazioni di mercato.Il fallimento più grande è stato quello di, che vantava un valore di mercato di 9,4 miliardi di dollari dopo essere stata quotata in Borsa nel 2021. Seguono i produttori di veicoli elettrici, che avevano raggiunto valori di mercato pari, rispettivamente, a circa 5,1 miliardi di dollari e 3,7 miliardi di dollari. A 3,7 miliardi di dollari c'è stata anche, mentreavevano raggiunto 3,5 miliardi di dollari.Inoltre, l'analisi fa notare che molte di queste società sono finite al Chapter 11 meno di due anni dopo essere state quotate in Borsa. In particolare, la società di softwareè finita al Chapter 11 questo mese, meno di 9 mesi dopo il debutto delle sue azioni sul Nasdaq.