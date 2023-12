WIIT, estensione di contratto quadriennale per 6,4 milioni di euro

WIIT

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, ha siglato ilcon servizi aggiuntivi di Cyber Security deldi euro, con una multinazionale italiana attiva nella ricerca, nel design, nella produzione e nella vendita di strumenti di espressione creativa.Il cliente ha affidato nuovamente a WIIT lacon un altissimo profilo di sicurezza. In dettaglio, il nuovo perimetro del contratto prevede un'estensione della collaborazione verso un modello di Secure Cloud attraverso servizi di Cyber Security a protezione dei propri dati nelle sedi produttive e operative in Italia, USA, UK, Francia e Spagna. In particolare, grazie a un servizio SOC e EDR gestito, più efficace controllo delle vulnerabilità mediante Vulnerability Management e altissima resilienza attraverso un backup che garantisce l'immutabilità dei dati."Siamocon una realtà multinazionale di grande rilievo - ha commentato il- L'accordo conferma quanto sia sempre più decisiva per le grosse aziende che devono garantire continuità alle proprie attività la scelta di affidarsi a un provider cloud europeo con un'offerta di Secure Cloud d'eccellenza come WIIT. Grazie ai nostri servizi di Private Cloud erogati nella Region Italy North/West, il cliente potrà garantire l'operatività con ancora maggior affidabilità e sicurezza".