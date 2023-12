Williams acquista attività di stoccaggio gas per 1,95 miliardi di dollari

The Williams Companies

(Teleborsa) -, società energetica americana che ha un'infrastruttura di gasdotti da 33.000 miglia, ha raggiunto unda un'affiliata di Hartree Partners perLa transazione comprende sei impianti sotterranei di stoccaggio di gas naturale situati in Louisiana e Mississippi con una, nonché 230 miglia di gasdotti per il trasporto del gas e 30 interconnessioni di gasdotti con mercati attraenti, compresi i mercati del GNL, e collegamenti con Transco, il più grande gasdotto di trasporto del gas naturale della nazione. Il prezzo di acquisizione rappresenta un"Questa importante piattaforma di stoccaggio di gas naturale sulla costa del Golfo si adatta perfettamente alla nostra strategia di possedere e gestire le migliori risorse collegate ai migliori mercati per soddisfare la crescente domanda guidata dalle esportazioni di GNL e dalla produzione di energia", ha affermato ildi stoccaggio del gas naturale comprendono quattro cupole saline con una capacità combinata di 92 BCF e due serbatoi esauriti con una capacità combinata di 23 BCF. Gli impianti hanno una capacità di iniezione di 5 BCF/g e una capacità di prelievo di 7,9 BCF/g, tra le più alte di qualsiasi piattaforma di stoccaggio di gas naturale negli Stati Uniti.